بالأسماء.. مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم قطار بـ"توك توك" بمركز أبو المطامير بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

لقى منذ قليل 6 أشخاص مصرعهم إثر اصطدام قطار بـ"توك توك" أثناء عبورة شريط السكة الحديد بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين تصادم قطار بـ"توك توك" بمزلقان الرورية كوم أمبو التابع لمركز أبو المطامير.

أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وهم أحمد عوض عبد الهادى ودعاء سامح الشبراوى 25 سنة، وأسماء سامح الشبراوى 27 سنة، وعبد الرحمن محمد صبحى 6 سنوات، وخليفة خميس ضيف الله 57 سنة، ومحاسن صلاح الدانونى 62 سنة

وتم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.