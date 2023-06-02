اليوم قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببياض العرب فى بنى سويف لصيانة المحطة

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف ، أنه تقرر قطع المياه اليوم عن المنطقة الصناعية ببياض العرب ، لمدة 8 ساعات اعتباراً من 8 صباح وحتى الساعة 4 عصر الجمعة، وذلك بسبب أعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية، مما يستلزم توقف محطة المياه بالمنطقة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.





