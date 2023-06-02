اليوم السابع
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الجمعة، 02 يونيو 2023 09:13 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى والسيدة قرينته يرحبان بـ"جيل بايدن" فى زيارتها إلى مصر (إنفوجراف)

الجمعة، 02 يونيو 2023 09:02 م
الرئيس السيسى والسيدة قرينته يرحبان بـ"جيل بايدن" فى زيارتها إلى مصر (إنفوجراف) الرئيس السيسى والسيدة قرينته يرحبان بـ"جيل بايدن"

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استقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بمطار القاهرة الدولي السيدة جيل بايدن قرينة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل زيارتها إلى مصر التى تمتد على مدار يومين.
 
الرئيس السيسى والسيدة قرينته يرحبان بجيل بايدن فى زيارتها إلى مصر
الرئيس السيسى والسيدة قرينته يرحبان بجيل بايدن فى زيارتها إلى مصر
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته رحبا بالسيدة جيل بايدن في قصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس جوبايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة .
 
ومن جانبها نقلت قرينة الرئيس الأمريكي تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسي، وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبا لمصر .

 


الرئيس السيسى

جيل بايدن

السيدة انتصار السيسي



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