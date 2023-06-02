الجيش الصومالي يقتل ثلاثة عناصر إرهابية بإقليم جوبا السفلى جنوب البلاد

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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، عن تصفية ثلاثة عناصر من ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة تبعد 60 كم جنوب غربي من مدينة كيسمايو بإقليم جوبا السفلى، جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الجيش الصومالي تمكن في العمليات العسكرية التي ينفذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين في تقويض قدرات ميليشيات الخوارج الذين كانوا يتآمرون لإيذاء الشعب الصومالي، لافتة إلى أن الجيش الصومالي يعمل حاليًا على تعقب فلول ميليشيات الخوارج التي فرت من الموقع.