اليوم السابع
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الجمعة، 02 يونيو 2023 09:29 م
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الجيش الصومالي يقتل ثلاثة عناصر إرهابية بإقليم جوبا السفلى جنوب البلاد

الجمعة، 02 يونيو 2023 09:04 م
الجيش الصومالي يقتل ثلاثة عناصر إرهابية بإقليم جوبا السفلى جنوب البلاد الجيش الصومالي
أ ش أ

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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، عن تصفية ثلاثة عناصر من ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة في منطقة تبعد 60 كم جنوب غربي من مدينة كيسمايو بإقليم جوبا السفلى، جنوب البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الجيش الصومالي تمكن في العمليات العسكرية التي ينفذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين في تقويض قدرات ميليشيات الخوارج الذين كانوا يتآمرون لإيذاء الشعب الصومالي، لافتة إلى أن الجيش الصومالي يعمل حاليًا على تعقب فلول ميليشيات الخوارج التي فرت من الموقع.

 


الجيش الصومالي

الصومال

عناصر إرهابية

إقليم جوبا



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