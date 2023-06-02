الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب رئيسا جديدا

إيمان حنا

انتخبت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير دينيس فرانسيس من دولة ترينيداد وتوباجو، ليكون رئيساً للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة التي تفتتح أعمالها في سبتمبر المقبل.

وجاء انتخاب فرانسيس بالتزكية من الجمعية العامة التي تضم في عضويتها 193 دولة.

وأعرب رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة تشابا كوروشي عن تهنئته لفرانسيس بانتخابه، مشيداً بخبرته الطويلة ومنظوره الفريد المستمد من انتمائه لاحدى الدول الجزرية الصغيرة النامية.

وبعد انتخابه أكد فرانسيس أهمية السعي لوضع سياسات تدعم وتشجع الاستثمار في الناس وبالتالي تؤدي إلى خلق رأسمال اجتماعي، مؤكداً أن ذلك يعد من أكثر الاستراتيجيات فعالية في تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة.