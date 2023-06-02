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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة ورياح حتى نهاية اليوم وبداية انخفاض الدرجات غدا

الجمعة، 02 يونيو 2023 01:33 م
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة ورياح حتى نهاية اليوم وبداية انخفاض الدرجات غدا حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء شديدة الحرارة على أغلب  الأنحاء، مع استمرار نشاط الرياح المثيره للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء .

 

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: مع فرص امطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهره الكبرى وشمال الصعيد، وتبقى هذه الأجواء حتى مساء اليوم .

 

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه اعتبارا من غد السبت، تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد، حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد.

 

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار الارتفاع المحلوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

 

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى .

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 40  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى  28 درجة  .

 

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

 

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

 

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".

 


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