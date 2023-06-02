اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يونيو 2023 09:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: نحو ثلثى سكان ألمانيا يعارضون توريد طائرات لأوكرانيا

الجمعة، 02 يونيو 2023 08:00 ص
استطلاع: نحو ثلثى سكان ألمانيا يعارضون توريد طائرات لأوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في ألمانيا أن نحو ثلثي سكان البلاد يعارضون توريدات الطائرات الألمانية لأوكرانيا.

وتشير نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة Infratest dimap بطلب قناة ARD، إلى أن 64% ممن استطلعت آراؤهم يعارضون توريدات الطائرات، فيما أيدها 28%، ولم يحدد الـ 8% الآخرون موقفهم.

ويشار إلى أن نسبة مؤيدي توريدات الطائرات إلى أوكرانيا ارتفعت بنسبة 5% بالمقارنة مع فبراير الماضي، فيما ظلت نسبة معارضي التوريدات بدون تغيير.

وحسب نتائج الاستطلاع، فإن الانقسام الأكبر بشأن تزويد أوكرانيا بالطائرات يلاحظ بين مؤيدي حزب الخضر، حيث يؤيده 43% ويعارضه 48%.

ومن بين مؤيدي الأحزاب الأخرى، تبلغ نسبة معارضي توريدات الطائرات نحو 50%، ومن بين مؤيدي حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف نحو 90%.

وبشأن الدعم العسكري لأوكرانيا بشكل عام، يعتبره 43% مناسبا، فيما يعتبره 37% زائدا و14% غير كاف.

وأعرب 55% ممن تم استطلاع آرائهم، عن قناعتهم بأن الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في أوكرانيا غير كافية، ويراها 30% كافية، و6% مفرطة.

وفي ما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا، اعتبرها 42% من الألمان غير كافية، بينما تعتبرها 29% مناسبة، و20% مفرطة.

وجرى الاستطلاع يومي 30 و31 مايو الماضي، وشارك فيها 1302 مواطنا ألمانيا.


حرب روسيا واوكرانيا

المانيا

الاتحاد الاوروبى

الناتو

اوكرانيا

روسيا

موسكو

كييف

واشنطن

شولتس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة