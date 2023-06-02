إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية بسبب موجة الطقس الحار.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قدم اليوم السابع تقريرا مصورا، من شواطئ الإسكندرية، التى تشهد إقبالا من الزائرين بأعداد كبيرة للاستمتاع بالاستحمام فى شواطئ المحافظة بعد ارتفاع موجة الحر والتقلبات الجوية، حيث تتمتع الإسكندرية بعدد كبير من الشواطئ ، بلغ عددها هذا العام نحو 64 شاطئ .

واستعدت محافظة الإسكندرية بـ64 شاطئ هذا العام لاستقبال المصطافين، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، تثبيت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد

الشواطئ المجانية بالإسكندرية هى شواطئ مجانية تماما دون رسوم دخول، والدخول بالبطاقة الشخصية فقط ، مع التمتع بالحصول على أدوات الشاطئ من الشماسى و الكراسى و الترابيزات، ودخول غرفة خلع الملابس ودورات المياه مجانا طوال اليوم ، ويوجد بالإسكندرية 2 شاطئ مجاني ، الأول هو شاطئ المندرة المجانى ، وهو شاطئ حظى بشهرة كبيرة فى الأعوام القليلة الماضية نظرا لوجود أماكن مخصصة لذوي الهمم ، وأطلق عليه شاطئ " ذوى الهمم " والشاطئ يحتوى على ممر خرسانى يسمح بسير الكراسي المتحركة، إلى داخل البحر حتى يستطيع ذوى الهمم التمتع بنزول البحر ، كما يتوفر بالشاطئ عدد من الكراسى المتحركة مختلفة الأحجام، وبه أيضا منطقة مخصصة للسباحة المكفوفين ،وهي منطقة مخصصة بحبال من الفوم تحدد مسار المكفوفين داخل البحر وتوفر السباحة الأمنة طوال اليوم ، ويستقبل شاطئ المندرة المجانى أعدادا كبيرة من ذوى الهمم و المكفوفين وكبار السن ومؤسسات دور الأيتام ، لقضاء يوم ممتع على شواطئ الإسكندرية مجانا ، كما يستقبل المصطافين و الوافدين الى الإسكندرية من المحافظات المجاورة ، خاصة فى رحلات اليوم الواحد.

أما شاطئ الأنفوشى المجانى، فهو شاطئ مجانى تماما، لا يوجد له رسوم للدخول، والدخول فقط بالبطاقة الشخصية، ويتميز شاطئ الأنفوشى المجانى بمساحة رملية شاسعة تسمح باستيعاب أعداد كبيرة على الشاطئ تسمح بنحو 1000 أسرة ، كما تسمح المساحة الرملية بالشاطئ بممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية ، وتقوم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتنظيم أنشطة رياضية على رمال الشاطئ .

والشواطئ العامة بالإسكندرية، عددها 6 شواطئ ،هى شواطئ جيدة الخدمة تتميز بأسعار منخفضة لتذاكر الدخول، حيث يبلغ سعر تذكرة الدخول نحو 5 جنيه للفرد فقط ، تشمل أدوات الشاطئ من الشماسى والكراسى والترابيزات واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانا طوال اليوم، وهى شواطئ تتميز بالمساحة الرملية الكبيرة والمناطق ذو الطبيعة الساحرة ،وأبرز تلك الشواطئ هو شاطئ السرايا العام و يتميز بوجود ممر خشبي به داخل الرمال كما يتميز بالمساحة الكبيرة للشاطئ و يقع فى منطقة "سيدى بشر"شرق الإسكندرية ، وأيضا شاطئ جليم العام ،ويقع أيضا فى حى شرق الإسكندرية ، وكذلك شاطئ ميامى العام الذى يقع بمنطقة سيدى بشر ،وهى شواطئ تتميز بالسباحة الآمنة بسبب وجود حواجز الأمواج الخرسانية ،أما غرب الإسكندرية يحتوى على 3 شواطئ عامة أيضا، حيث يوجد شاطئ المكس العام التابع لحى غرب الاسكندرية ، شاطئ الهانوفيل وشهر العسل العام التابع لحى العجمى وهى شواطئ تتمتع بطبيعة ساحرة من الرمال البيضاء الناعمة ،ومياه البحر الصافية ،ولكن يرجى الحذر عند السباحة بها حيث لا يوجد بها حواجز أمواج ، ويجب اتباع تعليمات منظومة الإنقاذ الموجودة على الشاطئ وعدم نزول البحر فى حالة رفع الراية الحمراء.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الأنفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط.

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، أن نسبة اشغال شواطئ القطاع الغربي والعجمي جاءت اليوم ما بين 5%الى 15%أما شواطئ القطاع الشرقي ،فقد كانت 25% بينما شاطئ ميامي العام حقق نسبة اشغال 75%

وقد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023 ،وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني وهى :

أولا:

الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

1. الدخول على الموقع

2. البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه

3. الضغط على خانة احجز الآن

4. ملأ البيانات المطلوبة وهى:

الاسم

رقم الهاتف

رقم الواتساب

البريد الالكتروني

رقم الهوية

5. تحديد عدد الافراد

6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة )

7. موافقة علي الشروط و الاحكام

8. اضغط احجز اللآن

9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة، للمرور به من بوابة الشاطئ.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، على أنه يتم الحجز على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ مقدما بما لا يقل عن 48 ساعة، ويعتبر الحجز لاغيا في حالة تأخر مقدم الطلب أو أحد أفراد الأسرة عن التواجد بالشاطئ في موعد أقصاه الساعة 9 صباح اليوم المطلوب برفقة الرقم التأكيدي ولمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عند الساعة ٩9ص.

على أن يتم حجز الشاطئ واحد فقط فى اليوم حيث أن تكرار الحجز في اكثر من شاطئ في نفس اليوم يعرض طلب الحجز للإلغاء لإساءة استخدام الخدمة.

اقبال-المواطنين-على-شواطئ-الإسكندرية



إقبال-المواطنين--علي-الشواطئ-في-الإسكندرية



إقبال-علي-شواطئ-الإسكندرية



اقبال-كبير-علي-شو-اطئ--الإسكندرية



اقبال-كبير--علي-شواطئ--الإسكندرية



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