اليوم السابع
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إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

الجمعة، 02 يونيو 2023 01:47 م
إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا طلق نارى
قنا صابر سعيد

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أصيب شاب بطلق ناري، اليوم الجمعة، في ظروف غامضة بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتم نقله إلى المستشفى.

 تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة شاب بطلق ناري في القدم، في ظروف غامضة بقرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى الجناة والسلاح المستخدم.

 تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 

 

 

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