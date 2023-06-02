أوقاف الأقصر: تواصل أنشطة برنامج الطفل الصيفي والتجهيز لفرش 4 مساجد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن استمرار الأنشطة الدعوية داخل المساجد عبر فعاليات البرنامج الصيفي للطفل والذي تنظمه مديرية أوقاف الأقصر، بتنظيم جلسات متنوعة للأطفال داخل المساجد، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إن البرنامج الصيفى للطفل برنامج ثرى ومهم يتم الانطلاق فيها بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج، ويتضمن البرنامج العديد من الفقرات مثل فقرة قراءات قرآنية وأناشيد دينية من أطفال البرنامج، حيث أن مديرية أوقاف الأقصر بها ما يقرب من 572 مسجد ويقام بها برنامج النشاط الصيفي للطفل.

وفى نفس السياق أكد وكيل أوقاف الأقصر، عن إنهاء المديرية استعداداتها لفرش عدد 4 مساجد بالسجاد الجديد، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث إنه تم إنهاء استعدادات المديرية لفرش عدد 4 مساجد على مستوى المديرية، وهى كالتالى:- (مسجد القرافي بمدينة الأقصر – مسجد آل البيت بجزيرة القرنة - مسجد الهدى بالقرنة - مسجد المسطحات بشارع كورنيش النيل بمدينة الأقصر)، موجهاً الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى إعمار بيوت الله.



الفعاليات الدعوية داخل مساجد الأقصر



تواصل أنشطة برنامج الطفل الصيفي بالأقصر



فعاليات أنشطة برنامج الطفل الصيفي بالأقصر