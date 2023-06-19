‫تعرف على أهم النصائح عند شراء خروف العيد

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 13 نصيحة للمواطنين يجب أخذها في الاعتبار عند شراء خروف الأضحية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وجاءت النصائح كالتالي:
1- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.
2- تأكد من عدم وجود قطع بالاذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة.
3- ان يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل او مطأطأ الرأس أو الراقد.
4- تأكد من أن الخروف قوائمه سليمة و لا يوجد عرج ظاهر .
5- عدم وجود افرازات ظاهرة من الفم أو الانف .
6- تكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما افرازات أو احمرار.
7- فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس و نظيف.
8- فحص اسنان الخروف اللبنية و يفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الاسنان الدائمة.
9- الضغط على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.
10 - التعرف على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد و محاولة الإمساك بعظام الظهر وفحص الفخذ.
11- يفضل ان يكون حجم لية الخروف صغيرة او متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.
12- ملاحظة فتحة الشرج و القوائم الخلفية و خلوهما من آثار الاسهال .
13- أن يكون تنفس الخروف طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.
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