اليوم السابع
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‫تعرف على أهم النصائح عند شراء خروف العيد

الإثنين، 19 يونيو 2023 04:00 ص
‫تعرف على أهم النصائح عند شراء خروف العيد خروف الأضحية
كتبت أسماء نصار

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حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي 13 نصيحة للمواطنين يجب أخذها في الاعتبار عند شراء خروف الأضحية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
 
وجاءت النصائح كالتالي:
 
1- تجنب الشراء من الباعة المتجولين.
 
2- تأكد من عدم وجود قطع بالاذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة. 
 
 3- ان يكون الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل  او مطأطأ الرأس  أو الراقد.
 
4- تأكد من أن الخروف  قوائمه سليمة و لا يوجد عرج ظاهر .
 5- عدم وجود افرازات ظاهرة من الفم أو الانف .
 
6- تكون العينان لامعتان نظيفتان وليس بهما افرازات أو احمرار.
 
7- فحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس و نظيف.
 
8- فحص اسنان الخروف اللبنية و يفضل السن حتى استبدال زوج واحد من الاسنان الدائمة.
 
9- الضغط على  جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه.
 
10 - التعرف  على حجم اللحوم بالخروف عن طريق وضع كف اليد و محاولة الإمساك بعظام الظهر  وفحص الفخذ.
 
11- يفضل ان يكون حجم لية الخروف صغيرة او متوسطة بالنسبة لحجم الخروف.
 
12- ملاحظة فتحة الشرج و القوائم الخلفية و خلوهما من آثار الاسهال .     
 
13- أن يكون تنفس الخروف طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.
 

الزراعة

خروف العيد

الاضحية

اضحية العيد



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