وكيل تموين الأقصر يعلن تفاصيل خطة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل الاستعدادات بالمديرية لقدوم عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر عدة إجراءات شملت عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التابعة للمديرية، وبالنسبة للمتابعة والرقابة على توافر مستلزمات العيد، بجانب متابعة توافر كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة المصرية والمخابز الإفرنجية ومحلات الملابس والأسواق والتأكد من جودتها وأسعارها، وتكليف عدد من الحملات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمتابعة والرقابة على توافر كافة مستلزمات العيد المبارك.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم وضع خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة ما قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك متضمنة استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التابعة للمديرية، كما سيتم توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة والمطاحن، وسوف يتم منح إجازات للمخابز بنسبة 15-20% من إجمالى المخابز على مستوى المحافظة، مع استمرار عمل مستودعات الدقيق على الوجه المعتاد لتوفير سلعة الدقيق البلدى المدعم بالبطاقات التموينية للمواطنين، والتأكد من قيام المطاحن بتوفير الدقيق استخراج 87.5% للمخابز والمستودعات على مستوى المحافظة بصفة منتظمة قبل بداية عيد الأضحى المبارك.

وشدد الدكتور تامر صلاح، إنه فى مقرات الشركة المصرية وتوفير خراف الأضاحى واللحوم المبردة والمجمدة، سيتوافر فى فروع الشركة المصرية بالمحافظة الأرصدة التالية:- (اللحوم المجمدة بفروع الشركة المصرية 7.182 طن بسعر الكيلو 160 جنيه - والدواجن 2.749 طن - ويتم عرضها للبيع للمواطنين الفراخ بسعر الكيلو 85 جنيه - لحوم سودانى مبردة بسعر الكيلو 195 جنيه)، علماً بأنه يتم تعزيز الأرصدة طوال الفترة قبل عيد الأضحى المبارك، ومتابعة إعداد شادر خراف الأضاحى ببندر الأقصر، وسيتم توفير واستلام خراف الأضاحى الحية والإفادة بالكميات الواردة وأسعار كيلو الخروف القائم، وكذلك سيتم تكثيف الحملات على الأسواق بأنواعها والتواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء، لضمان التأكد من توافر السلع ( الخضر – والفاكهة ) وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة تنفيذا للقرار 330 لسنة 2017.