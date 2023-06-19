وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الإيطالي سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وكالات

استقبل وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في أبوظبي أنطونيو تاجاني وزير خارجية جمهورية إيطاليا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في أعقاب إعلانهما مؤخرا الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.

وبحث الشيخ عبدالله وأنطونيو تاجاني أوجه التعاون الثنائي في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة وغيرها.

كما استعرض الشيخ عبدالله ووزير الخارجية الإيطالي التعاون المشترك في مجال المناخ خاصة مع استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي.

وتبادل الوزيران الرؤى حيال عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة أنطونيو تاجاني، مؤكدا على عمق العلاقات بين دولة الإمارات وإيطاليا والتعاون المستمر بين البلدين لتطوير وتنمية شراكتهما الإستراتيجية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما.

من جانبه أعرب أنطونيو تاجاني عن تطلع بلاده إلى تعزيز مستويات التعاون المشترك مع دولة الإمارات، مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين.

كما أعرب عن تمنياته لدولة الإمارات التوفيق والنجاح خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف "COP28" العام الجاري، مشيدا بجهود الدولة في العمل المناخي العالمي ومبادراتها الرائدة لنشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة.