اليوم السابع
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وزيرا قطاع الأعمال والنقل يلتقيان وفدا ألمانيا لبحث التعاون المشترك اليوم

الإثنين، 19 يونيو 2023 06:00 ص
وزيرا قطاع الأعمال والنقل يلتقيان وفدا ألمانيا لبحث التعاون المشترك اليوم د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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يلتقى الدكتور محمود عصمت ، وزير قطاع الأعمال العام ، والفريق كامل الوزير وزير النقل  وفدا ألمانيا مساء اليوم الاثنين 19 يونيو الجارى ، لبحث التعاون المشترك بين شركات الوزارتين والشركات الألمانية ، وذلك خلال فعاليات اللقاء الذي تنظمه  الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة  ،بمشاركة عدد من رؤساء الشركات والمسؤلين ، وذلك في لقاء بعنوان "مصر على الطريق"، بالتعاون مع الشركة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، على هامش زيارة وفد ألماني يمثل شركات من قطاع السكك الحديدية الألمانية.

ويعد الهدف الرئيسي للحدث بحسب الغرفة الألمانية ،هو فتح قنوات تواصل وتعاون بين المشاركين المصريين والألمان في قطاع النقل، واستكشاف أحدث تقنيات النقل المتقدمة، بشكل خاص في مجال السكك الحديدية.

سيتضمن الحدث حضور شركات بارزة في مجال تصنيع وسائل النقل مثل  شركات من قطاع السكك الحديدية الألمانية والأكاديمية الألمانية للسكك الحديدية (Deutsche Bahn Rail Academy)

 حيث سيكون هناك جلسة حوار للمشاركين، وسيتناول المتحدثون خلال الجلسة بعض الموضوعات مثل الشراكة الألمانية المصرية لتحديث قطاع النقل في مصر، وتأثير التكنولوجيا الرقمية على التنقل، وتأثير نقل الأفراد على البيئة. كما ستتناول جلسة النقاش أيضًا دور القطاع الخاص في مشروعات النقل الضخمة الجارية في مصر، والتي تشمل تقديم وسائط السفر الرقمية بشكل أكبر.

ويتيح هذا الجمع من الشركات الخاصة والممثلين الحكوميين تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات للعمل على مناقشة وتطوير مستقبل نظام النقل في مصر وإمكانية الاستفادة من الخبرة المانية في مجال النقل في تطوير وتحديث نظام النقل في مصر.


مصر

المانيا

قطاع الاعمال العام

محمود عصمت

كامل الوزير

وزارة النقل

الشركات الالمانية



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