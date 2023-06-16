تعرف على أبرز الفرص الاستثمارية بقطاع التشييد والتعمير بشركات قطاع الأعمال العام

تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عشرات الفرص الاستثمارية من خلال شركاتها التابعة العاملة في مجال الإسكان والعقارات، والمقاولات من خلال ما تملكه من أصول كثيرة ،ومتنوعة متاحة للشراكه مع القطاع الخاص.. تعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكه مع القطاع الخاص في تلك الشركات.
1- مشروع تطوير هضبة المقطم بمراحله العديدة نحو 2 مليون متر .
2- اراضى وأصول متنوعة في نطاق مصر الجديدة ، منها هليو بارك ونيو هليوبوليس وغيرها حوالى 7 آلاف فدان .
3- أراضى متنوعة في القاهرة الجديدة وأكتوبر تملكها الشركات التابعة للقابضة .
4- عدد من الأراضى في المحافظات جاهزة للاستثمار العقارى ، بالشراكة او الاستحواذ كاملا .
5- أراضى جاهزة للاستثمار الصناعي والزراعي والحيواني في توشكى حوالى 50 ألف فدان .
6- الشراكة أو الاستحواذ على بعض الشركات المدرجة فى البورصة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر ،أو خارجها مثل المعادي .
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