اليوم السابع
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تعرف على أبرز الفرص الاستثمارية بقطاع التشييد والتعمير بشركات قطاع الأعمال العام

الجمعة، 16 يونيو 2023 01:00 ص
تعرف على أبرز الفرص الاستثمارية بقطاع التشييد والتعمير بشركات قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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‏تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عشرات الفرص الاستثمارية من خلال شركاتها التابعة العاملة في مجال الإسكان والعقارات، ‏والمقاولات من خلال ما تملكه من أصول كثيرة ،ومتنوعة متاحة للشراكه مع القطاع الخاص.. تعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكه مع القطاع الخاص في تلك الشركات.
 
1- مشروع تطوير هضبة المقطم بمراحله العديدة نحو 2 مليون متر .
 
2- اراضى وأصول متنوعة في نطاق مصر الجديدة ، منها هليو بارك ونيو هليوبوليس وغيرها حوالى 7 آلاف فدان .
 
 
3- أراضى متنوعة في القاهرة الجديدة وأكتوبر تملكها الشركات التابعة للقابضة  .
 
4- عدد من الأراضى في المحافظات جاهزة للاستثمار العقارى ، بالشراكة او الاستحواذ كاملا .
 
5- أراضى جاهزة للاستثمار الصناعي والزراعي والحيواني في توشكى حوالى 50 ألف فدان .
 
6- الشراكة أو الاستحواذ على بعض الشركات المدرجة فى البورصة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر ،أو خارجها مثل المعادي .
 
 

العقارات

الاسكان

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القابضة للتشييد والتعمير

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