تعرف على أبرز الفرص الاستثمارية بقطاع التشييد والتعمير بشركات قطاع الأعمال العام

كتب عبد الحليم سالم

‏تمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عشرات الفرص الاستثمارية من خلال شركاتها التابعة العاملة في مجال الإسكان والعقارات، ‏والمقاولات من خلال ما تملكه من أصول كثيرة ،ومتنوعة متاحة للشراكه مع القطاع الخاص.. تعرف على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة للشراكه مع القطاع الخاص في تلك الشركات.

1- مشروع تطوير هضبة المقطم بمراحله العديدة نحو 2 مليون متر .

2- اراضى وأصول متنوعة في نطاق مصر الجديدة ، منها هليو بارك ونيو هليوبوليس وغيرها حوالى 7 آلاف فدان .

3- أراضى متنوعة في القاهرة الجديدة وأكتوبر تملكها الشركات التابعة للقابضة .

4- عدد من الأراضى في المحافظات جاهزة للاستثمار العقارى ، بالشراكة او الاستحواذ كاملا .

5- أراضى جاهزة للاستثمار الصناعي والزراعي والحيواني في توشكى حوالى 50 ألف فدان .

6- الشراكة أو الاستحواذ على بعض الشركات المدرجة فى البورصة مثل مصر الجديدة ومدينة نصر ،أو خارجها مثل المعادي .