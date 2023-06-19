نيوزويك: الفقر يقتل نحو 200 ألف أمريكى كل عام

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة نيوزويك إن الفقر يقتل نحو 200 ألف أمريكى سنويا. وفى الوقت الذى يزداد فيه الأثرياء ثراءً، فإن هناك الآلاف الذين يعيشون دون تلبية احتياجاتهم الأساسية يموتون كل عام فى الولايات المتحدة، بحسب ما أظهرت دراسة حديثة. وأصبحت هذه القضية تقلق أغلبية من الأمريكيين وفقا لاستطلاع جديد أجرى لصالح مجلة نيوزويك.

وكان بحثا أجرته جامعة كاليفورنيا ونشر فى وقت سابق هذا العام فى دورية الرابطة الطبية الأمريكية، قد وحد ان وفاة نحو 183 ألف أمريكى تتراوح أعمارهم بين 15 وما فوقها، قد ماتوا فى عام 2019، قبل تفشى وباء كورونا، لأسباب تعود إلى الفقر، والذى يحدد بهؤلاء الذين تقل دخولهم عن 50% من متوسط الدخل الأمريكى.

وفى عام 2019، كان متوسط دخل الأسرة 69.560 دولار. وفى نفس العام، قدر مكتب الإحصاء الوطنى الأمريكى، أن نحو 34 مليون أمريكى، حوالى 10.5% من السكان، يعيشون فى فقر.

ولا يزال الفقر قضية كبرى فى الولايات المتحدة، أكبر من أى دولة أخرى بها مستويات مشابهة من الثروة الموزعة، وهو سبب لقلق كثير من الأمريكيين وفقا لاستطلاع نيوزويك، حيث وجد الاستطلاع أن حوالى 53% من الأمريكيين يشعرون بقلق شديد إزاء مستوى الفقر فى البلاد.

وبين الديمقراطيين، وتحديدا من صوتوا لجو بايدن فى 2020، فإن النسبة تصل إلى 58%، فى حين أنها تقف عند 48% بين الجمهوريين الذين صوتوا لدونالد ترامب فى الانتخابات الأخيرة، إنهم يشعرون بالقلق الشديد إزاء الفقر فى الولايات المتحدة.

وقال نحو 21% من الأمريكيين المشاركين فى الاستطلاع إنهم لا يكسبون مالا كافيا من عملهم الأساسى يكفى لدفع فواتيرهم او الحفاظ على مستوى معيشة العائلة، بينما قال 52% إنهم يعملون فى عدة وظائف من اجل توفير التكاليف اليومية للمعيشة.