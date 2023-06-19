نقابة الأسنان تخاطب جامعتى المنيا وأسيوط لصرف مكافأة الامتياز وفقا للزيادات الجديدة

كتبت آية دعبس

خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان ، جامعتى المنيا وأسيوط، وذلك لطلب صرف مكافأة الامتياز بنفس القيمة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقانون رقم 18 لسنة 2023، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 12 مكرر (أ) فى 29 مارس سنة 2023.

وأوضحت النقابة، أنها تلقت العديد من الشكاوى من الأطباء المتدربين بكليات الأسنان بجامعة أسيوط وجامعة المنيا، من عدم تقاضيهم مكافأة التدريب الشهرية "مكفأة الامتياز" وفقا للزيادات الأخيرة، وطالبت النقابة باتخاذ اللازم حيال سرعة الصرف.

من ناحية أخرى، كانت قد خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، النائب العام، وذلك لطلب إصدار تعليمات للنيابة العامة بتفعيل صحيح القانون رقم 46 لسنة 1969، المنظم لمهنة أطباء الأسنان، بشأن إخطار النقابة العامة قبل بدء التحقيق مع أى طبيب أسنان ليتسنى لها الحضور قانونيا أمام النيابة، وأشارت النقابة، فى خطابها إلى أنه تلاحظ حالة من التضرر والاستياء الشديد من أطباء الأسنان لعدم تفعيل نص المادة 53 من القانون رقم 46 لسنة 1969، والقيام فى بعض النيابات الجزئية بالتحقيق مع أطباء الأسنان فى التهم المتعلقة بأعمال مهنتهم، لافته إلى أن ذلك يؤدى إلى بطلان التحقيق وبطلان أمر الإحالة تباعا.