ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20856 طن تشمل : 5786 طن يوريا و 1044 طن اسمنت معبأ و 477 طن حديد و 563 طن رمل و 12986 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53262 طن تشمل : 200 طن تفاح و 2100 طن زيت طعام و2984 طن ابلاكاش و 1110 طن خشب زان و 15620 طن حديد و 1551 طن فول صويا و 4459 طن فول و 5550 طن ذرة و 12278 طن قمح و 7410 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 930 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3046 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132024 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220997 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2558 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و طنطا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5478 شاحنة.