132 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة متنوعة، بينما غادر الميناء 14 سفينة أخري، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23576 طن تشمل : 10000 طن يوريا و 600 طن أسمنت صب و 2971 طن اسمنت معبأ و 483 طن حديد و 6370 طن رمل و 3152 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52853 طن تشمل : 239 طن خوخ و 6793 طن ذرة و 8048 طن حديد و 13770 طن قمح و 3600 طن زيت طعام و 1045 طن خشب زان و 4135 طن فول صويا و 7140 طن فول و 1843 طن ابلاكاش و 6240 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 925 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 134 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1029 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 132800 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 222535 طنًا.

كما أعلنت هيئة ميناء دمياط أيضا انتظام حركة قطارات البضائع، فقد غادر ميناء دمياط اليوم، قطارى بحمولة إجمالية 2544 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي، وقطار آخر عقب قيامه بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5564 شاحنة.