موجز اقتصاد اليوم الإثنين 19-6-2023.. أسعار الذهب تتراجع للمرة الثالثة

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الإثنين 19-6-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها أسعار الذهب التي شهدت تراجعات متتالية على مدار اليوم، بالإضافة إلى أخبار أخرى نعرضها وفقا لما يلي:

أسعار الذهب تنخفض للمرة الثالثة.. وعيار 21 يسجل 2200 جنيه للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم تراجعا للمرة الثالثة فى مستهل تعاملات الأسبوع وذلك علي خلفية تراجع كبير في الطلب على الذهب وزيادة المعروض من العائدين من الخارج، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2200 جنيه.

فخرى الفقى: تصريحات الرئيس السيسى تسببت فى تراجع الدولار بالسوق السوداء

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم إجراء المزيد من خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، تسببت في تراجع الدولار بقيمة 1.5-2 جنيه في السوق السوداء؛ لأن تأكيد الدولة بعدم مضيها في مزيد من خفض الجنيه أمام الدولار.

هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين وسط تداولات 2.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.181 تريليون جنيه.

أسعار النفط تسجل 76.09دولار لخام برنت و71.27 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 76.09 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.72 دولار.

طارق الملا يشهد توقيع عقدى المرحلة التاسعة لتحويل 8500 سيارة للغاز

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقدى المرحلة التاسعة بين شركتى غازتك وكارجاس وجهاز المشروعات والذى يستهدف تحويل 8500 سيارة للعمل بالغاز لكل شركة بقيمة 100 مليون جنيه لكل منهما.

11.2مليار م3 إجمالى كمية المياه النقية المنتجة عام 2021/2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأثنين النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام 2021/2022.

7 مليارات دولار إجمالى استثمارات مؤسسة التمويل الدولية منذ بدء عملها فى مصر

تُعد العلاقة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية IFC، جزءًا من العلاقة الأشمل مع مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف الذين تتعامل معهم جمهورية مصر العربية لدعم وتحفيز جهود التنمية المستدامة.

سعر الدولار اليوم الاثنين 19-6-2023 بالبنوك المصرية

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 19-6-2023، أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلى المصرى سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.