اليوم السابع
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مقتل شخص وإصابة 22 في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

الإثنين، 19 يونيو 2023 05:00 ص
مقتل شخص وإصابة 22 في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
وكالات

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قالت السلطات بولاية إلينوي الأمريكية إن شخصا واحدا قتل وأصيب 22 آخرون على الأقل في إطلاق نار جماعي بالقرب من ضاحية يلوبروك جنوب غربي مدينة شيكاغو في وقت مبكر من صباح الأحد.

 

وذكرت صحيفة شيكاغو تريبيون الأمريكية أن مسؤولي الإطفاء تلقوا مكالمات للإبلاغ عن ضحايا إطلاق نار، وهرعوا إلى مكان الحادث حيث وجدوا تجمعا "كبيرا بالفعل"،وفقا لما قاله ستيف فوجل من فرقة الحماية من الحرائق.

 

وقامت إدارة الإطفاء بنقل 10 أشخاص إلى المستشفيات المحلية. وقال فوجل إن أحد هؤلاء توفي وآخر في حالة حرجة.

 

وأضاف فوجل أن سبعة أشخاص آخرين انتقلوا بأنفسهم إلى المستشفى.

 

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، أكد روبرت كارول المتحدث باسم مكتب مأمور مقاطعة دوبج إصابة 22 شخصا بالرصاص ومقتل شخص واحد.

 


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