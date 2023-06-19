مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى اصطدام شاحنة بحافلة ركاب باليابان.. فيديو

وكالات

لقى 5 أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون إثر اصطدام شاحنة بحافلة في مدينة هوكايدو بشمال اليابان، حسب تقارير إعلامية محلية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" عن الشرطة قولها إن الشاحنة ربما كانت تسير عكس الاتجاه، مضيفة أن الحافلة كانت تقل 15 راكبا وقت الحادث.

On a national road in Hokkaido, Japan, a bus collided with a truck, injuring 17 people, including 5 confirmed deaths. pic.twitter.com/qoEXRGhxwy — Akin💯 (@ics923) June 18, 2023

وذكرت "كيودو" أن سائقي الشاحنة والحافلة لقيا حتفيهما في الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، حطام المركبتين على الطريق في أعقاب الحادث.

وقالت "كيودو" إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة سابورو إلى هوكايدو، وكانت الشاحنة تقل خنازير من هوكايدو إلى ياكومو.