اليوم السابع
Ads
الإثنين، 19 يونيو 2023 11:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى اصطدام شاحنة بحافلة ركاب باليابان.. فيديو

الإثنين، 19 يونيو 2023 10:51 ص
مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى اصطدام شاحنة بحافلة ركاب باليابان.. فيديو جانب من الحادث
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 5 أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون إثر اصطدام شاحنة بحافلة في مدينة هوكايدو بشمال اليابان، حسب تقارير إعلامية محلية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" عن الشرطة قولها إن الشاحنة ربما كانت تسير عكس الاتجاه، مضيفة أن الحافلة كانت تقل 15 راكبا وقت الحادث.

 

 

وذكرت "كيودو" أن سائقي الشاحنة والحافلة لقيا حتفيهما في الحادث.

وأظهرت مقاطع مصورة، بثتها وسائل إعلام محلية، حطام المركبتين على الطريق في أعقاب الحادث.

وقالت "كيودو" إن الحافلة كانت في طريقها من مدينة سابورو إلى هوكايدو، وكانت الشاحنة تقل خنازير من هوكايدو إلى ياكومو.


مدينة هوكايدو

اليابان

ياكومو

حادث تصادم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة