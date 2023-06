مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى اصطدام شاحنة بحافلة ركاب باليابان.. فيديو

لقى 5 أشخاص حتفهم وأصيب 12 آخرون إثر اصطدام شاحنة بحافلة في مدينة هوكايدو بشمال اليابان، حسب تقارير إعلامية محلية.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" عن الشرطة قولها إن الشاحنة ربما كانت تسير عكس الاتجاه، مضيفة أن الحافلة كانت تقل 15 راكبا وقت الحادث.

On a national road in Hokkaido, Japan, a bus collided with a truck, injuring 17 people, including 5 confirmed deaths. pic.twitter.com/qoEXRGhxwy