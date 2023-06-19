فى 13 معلومة.. تعرف على المشروعات الجارية بقرى إسنا ضمن مبادرة حياة كريمة

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وتشمل المشروعات القومية التى تجرى على أرض مدينة إسنا، ما يلي..

1. يتم استمرار حفر وردم خط طرد الانحدار بالحلة

2. يتم إجراء أعمال الصرف الصحى بقرية النمسا

3. يجرى العمل فى الصرف الصحى داخل قرية الكيمان

4. يجرى استمرار أعمال الصرف الصحى بقرية الدير

5. أعمال إحلال وتجديد سقف كوبرى ترعة الكلابية بقرية الحلة

6. يتم تواصل أعمال الصرف فى محطة صرف توماس الوسطى

7. تم البدء فى قص وتهذيب الأشجار بالخط الشرقى لقرية الدير

8. يجرى العمل فى مد كابلات الجهد المتوسط لمحول مجموع الخدمات الحكومية بقرية النمسا

9. تم مد الكابل وتركيب المحول الخاص بمجمع الخدمات بقرية العضايمة

10. تجرى أعمال شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة

11. يتم تركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومى للحلة

12. جارى الإنتهاء من خطوط الإنحدار والطرد وربط الشبكات مشروع الصرف بالكلابية.

13. تستعد إسنا بدء أعمال مشروع رصف طريق إسنا- السباعية الزراعى الغربى السريع بطول حوالى 23 كم.