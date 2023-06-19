محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، مساء أمس الأحد، اجتماعًا لمراجعة وبحث ومناقشة نشاط كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم وتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وكافة سُبل الحياة الكريمة.

وذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، السكرتير العام المساعد للمحافظة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، معاون المحافظ للمتابعة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مديري مديريات الصحة، والطرق والنقل، الشباب والرياضة، والإسكان والمرافق، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، مديري المناطق الصناعية بالإسماعيلية والقنطرة شرق، وعدد من مديري العموم بديوان عام المحافظة، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مراجعة نشاط كافة الأجهزة التنفيذية المختلفة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين، من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري، الإسكان والمرافق، الشباب والرياضة، الصحة، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وإنشاء وتطوير الحدائق والمنتزهات العامة.

علاوة على مراجعة ما تم ضخه من استثمارات جديدة بالمنطقة الحرة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، ومناقشة سُبل استمرار مدها بكافة الخدمات الأساسية لضمان تفوقها وجذبها للمستثمرين بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمجتمع المحلي.

بجانب بحث ومناقشة كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية بمدينة الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق؛ بهدف القضاء على كافة المعوقات وتوفير كافة الخدمات الأساسية، لدفع عجلة الإنتاج والارتقاء بقطاع الصناعة بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع، على أن الهدف الأساسي لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، هو تقديم كافة الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن الإسماعيلي بشتى أرجاء المحافظة، من مياه الشرب النقية ومد وتوصيل الصرف الصحي لكافة قرى الإسماعيلية، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاصة في المراكز والمدن والقرى، ومواصلة العمل في إنشاء وتطوير ورصف كافة الطرق والشوارع الرئيسية بمحافظة الإسماعيلية، بجانب الاهتمام بتقديم الخدمات الصحية، ومشروعات الشباب والرياضة، والاهتمام بخدمات الإسكان والمرافق بكافة أرجاء المحافظة.

وذلك بما يحقق له كافة سُبل الحياة الكريمة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بكل مواطن على أرض مصر لبناء الجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر 2030.

وأشار "بشارة" إلى ضرورة تفعيل دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين وتقديم كافة الخدمات بشكل عاجل وتوفير الوقت والمجهود على متلقي الخدمة، والتعامل مع الشكاوى التي تتلقها بوابة الشكاوي بشكل عاجل وسريع للتيسير على المواطن.

وشدد محافظ الإسماعيلية على أهمية قيام كافة الوحدات المحلية بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة العامة ورفع وإزالة المخلفات بشكل دوري ودائم، فضلًا عن صيانة ورفع كفاءة شبكات الإنارة العامة بكافة أرجاء المحافظة.

بجانب دور الوحدات المحلية في رفع وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات، والحفاظ على حق المواطن في شارع آمن ونظيف، والتصدِّي لكافة أشكال التعدِّي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومحاولات البناء بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبناء.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بما تم إنجازه في قطاع الحدائق العامة والمنتزهات، التي تُعد متنفسًا هامًا لمواطني الإسماعيلية، والتي كان آخرها حديقة المعرفة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بجانب اقتراب فتح أبواب حديقة الخالدين أمام مواطني الإسماعيلية تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

مثمنًا ما تم من أعمال رصف وتطوير وإعادة الشي لأصله بشبكة الطرق والكباري بنطاق المحافظة.

وأشار "بشارة" خلال الاجتماع، إلى أهمية الاستفادة من مصنع تدوير المخلفات بمنطقة أبوبلح، للمساعدة في التخلص من كافة المخلفات التي يتم جمعها من كافة أرجاء المحافظة، علاوة على الاستفادة بشكل مثالي من تلك المخلفات طبقًا لأحدث المواصفات العالمية.