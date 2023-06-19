محافظة الإسكندرية: حريق المندرة نتيجة ماس كهربائى ولا يوجد إصابات

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا بشأن اندلاع حريق بمنطقة كوبرى المندرة بنطاق حى المنتزه ثان، وأكدت أن الأمر لا يعدو كونه حريقا محدودا فى منفذ لبيع اللحوم والخضراوات بسبب حدوث ماس كهربائى، مما أدى لاحتراق محتوياته دون حدوث إصابات، وقامت الجهات المعنية بإخماد الحريق فى حينه.

وشهدت منطقة المندرة شرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، اندلاع حريق بسوق المندرة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، للسيطرة على الحريق.

ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق، وجارى إخماد النيران، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بحى المنتزه إلى محل البلاغ.