محافظ الإسكندرية يلتقى بسفيرة النرويج لبحث سبل التعاون المشترك

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، هيلدا كليمتسدال سفير دولة النرويج بالقاهرة؛ لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

رحب المحافظ بالسفيرة بالإسكندرية؛ مشيراً إلى أن العلاقات التي تربط البلدين علاقات قديم وجيدة، معرباً عن اهتمامه بزيادة التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين الجانبين، كما أكد على أن الإسكندرية لديها العديد من مقومات الجذب السياحي.

وأعربت السفيرة عن إعجابها بمدينة الإسكندرية وانبهارها الكبير بتاريخها العريق؛ وإنها ليست المرة الأولى التي تزورها ولن تكون الأخيرة، مضيفة أنها سوف تزور مكتبة الإسكندرية لاحقا حيث أن لها مكانة مميزة لديها وخاصة أن الشركة التي قامت بتصميم المكتبة هي شركة نرويجية.

وخلال اللقاء؛ أكد الشريف على أن الدولة المصرية مهتمة بالمشروعات الخضراء بشكل كبير، وذلك للحد من مخاطر التغييرات مناخية خاصة في مدينة الإسكندرية.

ومن جانبها؛ أشارت السفيرة إلى أنها ستلتقي بممثلي عدد من الشركات النرويجية المهتمة بالهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر للسفن؛ لافتة إلى أن مصر لابد أن تكون مركزا لهذه المشاريع نظرا لموقعها الجغرافي المتميز ووجود قناة السويس بها.