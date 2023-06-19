اليوم السابع
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مجلس الشيوخ يوافق على فض دور الانعقاد الثالث

الإثنين، 19 يونيو 2023 02:04 م
مجلس الشيوخ يوافق على فض دور الانعقاد الثالث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
نور على

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أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، وذلك فى الموعد الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية وفقا لحكم المادة 158 من اللائحةالداخلية لمجلس الشيوخ .
 
وتنص المادة 158 للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على :" يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.
 
وطبقا  للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فان عودة مجلس الشيوخ ستكون بقرار من رئيس الجمهورية.
 

مجلس الشيوخ

فض دور الانعقاد

دور الانعقاد الثالث

عبد الوهاب عبد الرازق



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