متحف كفر الشيخ ينظم دورة تثقيفية للأطفال فى ذكرى عيد الجلاء..صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، جولة إرشادية وورشة رسم تثقيفية لمجموعة من أطفال مدرسة الوحدة العربية، لتعريفهم بتاريخ كفاح وطنهم المشرف.

جاء ذلك بمناسبة عيد الجلاء الذي يوافق 18 يونيو من كل عام، وهو ذكرى خروج آخر جندي بريطاني من مصر في 18 يونيو 1956م من القاعدة البريطانية بقناة السويس، طبقًا لاتفاقية الجلاء الموقعة في 19 أكتوبر 1954م بعد استعمار استمر 74 عامًا، وأعقب الندوة وورشة الرسم جولة للأطفال داخل قاعات المتحف لمشاهدة القطع الأثرية النادرة.



جولة بمتحف كفر الشيخ



متحف كفر الشيخ ينظم دورة تثقيفية للأطفال في ذكري عيد الجلاء