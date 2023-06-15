فوز لوحة من الحجر الرملي بـ"قطعة شهر يونيو" فى متحف كفر الشيخ

والقطعة الأثرية عبارة عن لوحة من الحجر الرملي عليها نقش بالبارز، يمثل المعبود حورس برأس صقر يرتدي التاج المزدوج، يوقف فوق المعبود ست في هيئة الثعبان، ويطعنه بالحربة واللوحة تمثل انتصار حورس على ست في نهاية أسطورة المصرية، وهو تجسد للانتصار الخير والعدل على الشر .

قال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، إن مسابقة «أنت من تقرر»، يجريها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجرى اختيار قطعتين أثريتين من المعروضة بالمتحف، ويختار جمهور المتحف قطعة من القطع المعروضة، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

وأكد أن الاستفتاء الشهري تضمن قطعتين أثريتين لاختيار أحدهم ليكون على قائمة صالات العرض المتحفي بناءً على أعلى نسبة تصويت من قبل جمهور المتحف، إحداهما كانت لوحة من الحجر الجيري ترجع الى العصر اليوناني الروماني، تصور حورس في جسد آدمي ورأس الصقر يمتطي جوادا، ويرتدي التاج المزدوج ويطعن رأس فرس النهر بالحربة واللوحة تمثل إنتصار حورس على ست.

وأضاف أمتا اللوحة الثانية لوحة من الحجر الرملي عليها نقش بالبارز يمثل المعبود حورس برأس صقر يرتدي التاج المزدوج، يقف فوق المعبود ست في هيئة الثعبان، ويطعنه بالحربة، واللوحة تمثل انتصار حورس على ست في نهاية أسطورة المصرية، وهو تجسد للانتصار الخير والعدل على الشر .

جدير بالذكر، أن متحف كفر الشيخ جرى افتتاحه في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمهم المتحف.