وأكد الدكتور السديس أن الوكالة تسعى لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع الزوار والقاصدين وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن وإدخال السرور والبهجة على نفوس الزوار والقاصدين من أجل أن يؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

وفى السياق، أطلقت الجهات العاملة ضمن برنامج خدمة "ضيوف الرحمن" في المدينة المنورة مبادرات نوعية بهدف التنسيق للارتقاء بمستوى جودة أعمالها المقدّمة للمستفيدين من الحجاج، وتباشر العديد من الجهات تنفيذ مبادرات ميدانية في المسجد النبوي ضمن منظومة مبادرات "خير المدينة" تبدأ باستقبال الحجاج والزائرين عند وصولهم عبر المنافذ الجوية والبرية، وترافقهم في كافة المواقع التي يرتادونها لتشمل المسجد النبوي والجوامع الكبرى والمزارات التاريخية والمرافق العامة والميادين والساحات المحيطة بالمسجد النبوي.

وشملت المبادرات التي تنفّذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مبادرة "كيف أستطيع أن أخدمك" ومبادرة "خدمة كبار السن والأطفال التائهين" و"توزيع ماء زمزم" و"استقبال الحجاج والزائرين وتوديعهم" وخدمة الزائرين في ساحات المسجد النبوي" وتعني هذه المبادرات بتنظيم العمل الميداني في المسجد النبوي وساحاته وتسهيل وتنظيم حركة الحشود وتقديم الخدمات لهم، إلى جانب مبادرة "المساعدة في الحجز للصلاة في الروضة" ومبادرة "ركن كتب الحج" و"قولوا للناس حسنا" و"زادك في الحج" ومبادرة "اعرف أنك في المدينة المنورة" و"المدينة خيرا لهم".

وتنفذ الإدارة العامة للتعليم في المدينة المنورة عدة مبادرات تشمل المشاركة في تنظيم المصلين والحشود في المسجد النبوي والجوامع التاريخية وتنظيم حركة المرور إلى جانب المبادرات التي تنفّذها اللجان العاملة ضمن تجمّع المدينة الصحي وهيئة الهلال الأحمر السعودي لتقديم خدمات الرعاية الطبية الميدانية في مختلف المواقع التي يقصدها الحجاج بدءا بمنافذ القدوم في المطار ومحطة قطار الحرمين السريع وساحات المسجد النبوي وفي جامع الميقات ومراكز تفويج الحافلات.

من ناحية أخرى، عقدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة المكتبات والشؤون الثقافية اجتماعا لبحث آلية تنفيذ أعمال الوكالة وخطتها خلال موسم حج هذا العام.

وجرى مناقشة خطط وأعمال الوكالة وإداراتها خلال موسم الحج هذا العام، وطرق تنفيذها بأرقى السبل والإمكانات والإطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالموقع الرسمي الإلكتروني لمكتبة الحرم المكي الشريف، وكذلك استعراض البرامج والمبادرات الثقافية التي تتوافق مع خطة الرئاسة التطويرية 2024.

وأكملت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية استعداداتها وجاهزيتها التامة للمشاركة ضمن الأجهزة والجهات الحكومية المعنية في موسم حج 1444هـ.