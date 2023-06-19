كيف يرفع الزنك من مستويات المناعة في جسم الإنسان؟

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يهدد انخفاض الزنك جهاز المناعة لديك ومع تقدمنا ​​في العمر ، يكون جهاز المناعة لدينا أكثر عرضة للضعف ، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة ، بل ومميتة. من أجل الحد من هذا الانخفاض ، من الضروري الحفاظ على مناعة صحية من خلال نظام غذائي غني بالمواد الكيميائية النباتية والعناصر الغذائية الأساسية ، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويقلل تناول الطعام الصحي من التعرض لأمراض الجهاز التنفسي لأن العديد من المغذيات الدقيقة تعمل على دعم وظيفة المناعة المناسبة. تحتوي المواد الكيميائية النباتية من الخضروات والفواكه والأطعمة النباتية الأخرى على تأثيرات مضادة للميكروبات وتقوية المناعة.

الحفاظ على مستويات الزنك مع تقدمنا ​​في العمر

يزيد ضعف وظيفة المناعة من قابلية الإصابة بالالتهاب الرئوي والإنفلونزا ، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية والسرطانات. يمكن أن يحد الحفاظ على حالة مناسبة من الزنك من تدهور وظيفة المناعة التي تحدث غالبًا مع تقدم العمر.

وجدت العديد من الدراسات أن كبار السن معرضون لخطر الإصابة بنقص الزنك . أقل من نصف كبار السن في الولايات المتحدة يستهلكون كمية كافية من الزنك. تتفاقم المشكلة لأنه قد يكون هناك فقدان في كفاءة الامتصاص مع تقدمنا ​​في العمر.

وتشير الأبحاث إلى أنه ، خاصةً بالنسبة لكبار السن ، قد يكون الحفاظ على حالة مناسبة من الزنك ذا أهمية خاصة للوقاية من الالتهاب الرئوي . بالنسبة لكبار السن ، تعتبر الأمراض المعدية مثل الالتهاب الرئوي من أشكال المرض الرئيسية - ولكن يمكن الوقاية منها. في دراسة أجريت على كبار السن في دور رعاية المسنين ، كان لدى أولئك الذين لديهم مصل الزنك الطبيعي معدل أقل من الالتهاب الرئوي ونصف عدد وصفات المضادات الحيوية مقارنة مع أولئك الذين يعانون من انخفاض مستوى الزنك في الدم.

وتشير الدراسات التي شملت كبار السن إلى تناول مكملات الزنك إلى أن تحسين حالة الزنك يحسن وظيفة الجهاز المناعي ومقاومة العدوى. في دراسة أجريت عام 2007 ، كان لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 87 عامًا نسبة زنك أقل في البلازما وضغط تأكسد أعلى وعلامات التهابية مقارنةً بالبالغين الأصغر سنًا. تناول نصف كبار السن مكملات الزنك لمدة 12 شهرًا ، بينما تناول النصف الآخر علاجًا وهميًا. كان معدل التهابات الجهاز التنفسي وعلامات الالتهاب والإجهاد التأكسدي أقل في مجموعة الزنك مقارنة بمجموعة الدواء الوهمي.

كيف يعزز الزنك المناعة

على الرغم من أن للزنك العديد من الوظائف المختلفة في الجسم ، فإن خصائص خلل المناعة مع تقدمنا ​​في العمر تشبه تلك الخاصة بنقص الزنك ، مما يعني أن تناقص الزنك يمكن أن يكون عاملاً رئيسياً في التدهور المرتبط بالعمر في وظيفة المناعة. يعد الزنك ضروريًا لتخليق الحمض النووي وتكاثر الخلايا ، ولهذا السبب ، تعتمد الخلايا شديدة التكاثر ، مثل الخلايا المناعية ، على إمدادات كافية من الزنك. ضعف نمو أو وظيفة أنواع مختلفة من الخلايا المناعية ، مثل البلاعم ، والعدلات ، والخلايا القاتلة الطبيعية ، والخلايا التائية ، والخلايا البائية بسبب نقص الزنك .

بالإضافة إلى دوره في الجهاز المناعي ، يقلل الزنك أيضًا من الإجهاد التأكسدي ، ويلعب دورًا هيكليًا من خلال تثبيت البروتينات ، وينظم التعبير عن العديد من الجينات ، ويؤدي إلى مئات التفاعلات الكيميائية في الجسم. الزنك مطلوب أيضًا لإطلاق الناقل العصبي في الدماغ وتغليف الأنسولين وإفرازه.