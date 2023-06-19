اليوم السابع
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قافلتان طبيتان لدعم 176 مريضا ضمن المرضى الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ

الإثنين، 19 يونيو 2023 09:00 م
قافلتان طبيتان لدعم 176 مريضا ضمن المرضى الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ فوافل طبية مجانية بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، مكتب مشروعات الأورمان بكفرالشيخ فى تنظيم قافلتين طبيتين بالتعاون مع المستشفى الجامعى بكفرالشيخ لدعم 176 مريضا بقرى مراكز محافظة كفرالشيخ، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
 
وأكد السيد مسلم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن القافلة الاولى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 90 مستفيدا بقرية جماجمون مركزدسوق، وقرية سنديون مركز فوة، وقرية تيرة محطة خمسة مركز الحامول، والقافلة الثانية استهدفت (86) مستفيدا بقرية أبو راية بالرياض، وقرية الخاشعه بالحامول، وقرية إسحاقة بكفرالشيخ، وقرية الصافية بدسوق.
 
وأضاف مسلم، أن القوافل قامت على مدار يومين متتالين بمستشفى كفرالشيخ الجامعى وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ واعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).
 

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