فيتامينات ومكملات غذائية لخفض نسبة السكر بالدم.. تعرف عليها

كتب – حسام الشقويرى

بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية تساعد في خفض نسبة الجلوكوز في الدم (السكر) لدى الأشخاص المصابين بداء السكري أو مقدمات السكري . في حين أنه من المعروف جيدًا أن التغييرات في النظام الغذائي يمكن أن تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والنوع الثاني ، إلا أن فوائد المكملات التي لا تستلزم وصفة طبية لا تزال غير مثبتة إلى حد كبير ، وفقًا لجمعية السكري الأمريكية. ،ومع ذلك ، يلجأ الكثير من الناس إلى هذه العلاجات الطبيعية إما لدعم العلاجات الموصى بها أو لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري. وفقا لما نشره موقع helpguide

ووجدت دراسة حديثة أن الصبار الفموي يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم (جلوكوز الدم) لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2. ومع ذلك ، وأشارت الدراسة إلى أن الصبار كان مفيدًا بشكل خاص في خفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري.

القرفة

اقترحت دراسة حديثة أن القرفة ، المصنوعة من لحاء شجرة القرفة ، قد تساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري، وقيمت الدراسة التي استمرت 12 أسبوعًا على 54 بالغًا مصابًا بمقدمات السكري والذين تم إعطاؤهم إما ثلاث جرعات يومية من القرفة بحجم 500 ملليجرام أو ثلاث جرعات يومية من دواء وهمي (دواء وهمي). وفقًا للباحثين ، فإن أولئك الذين تناولوا القرفة لديهم مستويات سكر أقل بعد الصيام طوال الليل من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

فيتامين د

يتم إنتاج فيتامين د ، أو "فيتامين أشعة الشمس" ، عندما يتعرض جسمك لأشعة الشمس فوق البنفسجية. إذا كانت مستوياتك منخفضة ، فقد يكون لها تأثيرات سلبية واسعة النطاق على جسمك ، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

الماغنيسيوم

المغنيسيوم هو معدن شائع يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم ضغط الدم ووظيفة العضلات وإيقاع القلب ومستويات السكر في الدم.

بشكل عام ، ترتبط الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كميات أعلى من المغنيسيوم بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري ، مما يشير إلى أنه يلعب دورًا في استقلاب الجلوكوز.