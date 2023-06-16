نصائح لمرضى السكر لبناء العضلات

كتب – حسام الشقويرى

يعاني الشخص المصاب بمرض السكري من ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم (سكر الدم) إما لأن إنتاج الجسم من الأنسولين غير كافٍ أو لأن خلايا الجسم لا تستجيب بشكل صحيح للأنسولين أو لكليهما. هناك نوعان - النوع الأول يعتمد على الأنسولين ، مما يعني أنك بحاجة إلى تناوله عن طريق الحقن ، والنوع الثاني مقاوم للأنسولين ، مما يعني أن جسمك غير قادر على استخدام الأنسولين المتاح بشكل صحيح، وسيحتاج الشخص المصاب بمرض السكري إلى إدارة النظام الغذائي والتمارين وأنظمة الجسم بعناية فائقة لتحقيق التوازن. بصرف النظر عن اتباع نصائح نظام غذائي محدد، يجب على الأشخاص ممارسة التمارين وبناء العضلات للحفاظ على مستويات السكر في الدم بشكل صحي، وفقًا لما نشره موقع healthifyme

تعمل خطة التمرين والنظام الغذائي المخصصة لبناء العضلات بشكل أفضل، ولكن الإرشادات التالية قد تكون مفيدة لأي شخص مصاب بداء السكري:

اختبار مرض السكري وفحص مستويات الجلوكوز في الدم قبل جلسة التمرين وبعدها مباشرة.

لا ينبغي أن يكون منخفضًا جدًا أو مرتفعًا جدًا. قد تكون هناك حاجة لتعديلات في جرعة الدواء أو الأنسولين اعتمادًا على تلك المستويات.

تناول وجبة صغيرة غنية بالبروتينات عالية المركب من الكربوهيدرات أو وجبة خفيفة صحية قبل التمرين 30 إلى 60 دقيقة قبل التمرين للحفاظ على استمرارك.

إذا كنت جديدًا في تدريب القوة ، فابدأ بيومين على الأقل من تمارين القوة كل أسبوع. يجب أن يغطي هذا جميع العضلات الرئيسية في الجسم وأن يكون مكثفًا بدرجة كافية لزيادة تخليق البروتين وبناء العضلات.

يجب أن يركز أولئك الذين لديهم خبرة في الأوزان على القيام بتمارين عضلية كبيرة مثل القرفصاء، والرقعة المميتة ، وضغط البنش، وضغط الساق، والسحب، والصفوف المنحنية، والضغط على الكتف، والانخفاضات. أضف مجموعتين أو ثلاث مجموعات من 8 أو 12 تكرارًا إلى التمرين ، مع راحة حوالي 60 ثانية بين المجموعات.

كن دائما مستعدا لما هو غير متوقع. احمل وجبات خفيفة سريعة المفعول عالية السكر إلى صالة الألعاب الرياضية في حالة انخفاض مستوى السكر في الدم أثناء التمرين.

اعتمادًا على وزن الجسم والأدوية والأهداف الفردية ، استهلك 45-75 جرامًا من الكربوهيدرات الليفية مع 20-30 جرامًا من البروتين بعد التمرين مباشرة.

اختر دائمًا الكربوهيدرات الجيدة غير المصنعة من الفواكه والخضروات والفاصوليا والمكسرات والبذور وأنواع الحبوب الكاملة من الخبز والمعكرونة والأرز. تحتوي الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات الجيدة بشكل عام على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل (GI) ، مما يعني أنها تميل إلى الانهيار ببطء لتكوين الجلوكوز. كما أن لها قيمة غذائية عالية وتوفر إطالة طويلة للطاقة.

اختر الأطعمة الخالية من البروتين والتي لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة. ستكون الخيارات المثالية هي الدجاج منزوع الجلد والبيض والحليب منزوع الدسم والأسماك (سمك القد والهلبوت والتونة والسلمون) والفاصوليا (فول الصويا وليما والفاصوليا). العدس والبازلاء من الخيارات الجيدة أيضًا.