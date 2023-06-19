فتح باب القيد بالدراسات العليا في 6 كليات بجامعة بنها الأول من يوليو.. اعرف الشروط

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب القيد بالدراسات العليا ب جامعة بنها للعام الأكاديمي 2023 – 2024، وذلك في الأول من يوليو المقبل، بـ6 كليات بالجامعة، وهي "الهندسة ببنها - الزراعة - الطب - العلوم - التمريض- الطب البيطري".

وأوضح نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن المتقدمين سيحصلون على درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراة، وذلك طبقا للائحة الداخلية لكل كلية والسعة الاستعابية، موضحا أنه يمكن التقدم من خلال الرابط التالي: http://mis.bu.edu.eg/pgreg

وتابع نائب رئيس الجامعة، أنه يمكن الإطلاع علي البرامج المتاحة وشروط القبول لكل كلية على حدى، من خلال الرابع التالي: http://p-graduate.bu.edu.eg/services، والذي يتضمن التعرف على برامج الدراسات العليا، ولائحة الدراسات العليا بكل كلية، وطليل طلاب الدراسات العليا، ومواعيد التقدم، وشروط التسجيل بالدراسات العليا، وجداول الامتحانات الخاصة بالدراسات العليا، وغيرها من العديد من الخدمات التي يتضمنها الموقع.