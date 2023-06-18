وزير التعليم العالى ورئيس جامعة قناة السويس يتفقدان مبنى الاختبارات الإلكترونية.. صور

كتب- محمد صبحى وصبرى غانم

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى يرافقه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وقيادات الوزارة والجامعة مبنى الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس حيث بدأ العمل فى تنفيذه 2 يناير 2022 وينتهى 1 يناير 2024.

ويتكون المبنى من 5 طوابق ( أرضى + 4 متكرر)، وتبلغ مساحة الطابق الواحد 1800 م 2 ويضم صالة اختبارات إلكترونية بمساحة 1200 م2 سعة 650 طالبا وطالبة وغرف خدمات لشبكة المعلومات والكهرباء والتكييف المركزى ومكاتب إدارية و8 غرف لكل طابق... واجهات المبنى من الحوائط الستارية ( كيرتن وول ) وكلادنج.

والتشطيب الداخلى: أرضيات فينيل انتى ستاتيك وتجاليد خشب للأعمدة الداخلية وسقف معلق وبنشات كمبيوتر والمبنى مكيف مركزيا.

وتفقدوا مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعى.. تم إنشاء المبنى على مساحة 2230 متر مربع، مكون من بدروم وأرضى وعدد 2 طابق علوى، يشمل جميع العيادات التخصصية 74 عيادة تخصصية، و7 قاعات درس بخلاف صيدليات وأماكن انتظار للمرضى، كما تفقدو اعمال إعادة تأهيل الأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعى حيث تم التنفيذ على مرحلتين ( المرحلة الأولى تم البدء فيها من 21 فبراير 2022، أما المرحلة الثانية تم البدء فيها من 11 مايو 2023 )... وشملت عمليات تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعى (كافة الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وأعمال الحريق والواجهات، والتكييف المركزى، وغيره من التجهيزات) بسعة 206 أسرة فى ضوء معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.