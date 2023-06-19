اليوم السابع
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عمومية مياه سوهاج تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المنتهى

الإثنين، 19 يونيو 2023 07:45 م
عمومية مياه سوهاج تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المنتهى جانب من الاجتماع
سوهاج – عمرو خلف

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عقدت الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اجتماعا بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2023.
 
وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن الاجتماع تناول ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اتخاذ كافة اجراءات الحوكمة والترشيد والاستغلال الامثل للاصول والحد من المياه الغير محاسب عليها وتقليل الفاقد وتحرير مخالفات ضد المخالفين والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها.
 
وأكد المهندس ممدوح رسلان ضرورة متابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة فى 7 مراكز بسوهاج والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء تلك المشروعات.

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