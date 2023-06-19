اليوم السابع
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عقد دورات تدريبية للأطباء البيطريين بالإسماعيلية

الإثنين، 19 يونيو 2023 09:31 م
عقد دورات تدريبية للأطباء البيطريين بالإسماعيلية دورات تدريبية للأطباء البيطريين
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بأهمية عمل دورات تدريبية بشكل منتظم للأطباء البيطريين؛ مما يساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، بجانب تقديم منتجات آمنة للمواطنين. 
 
وتننفيذا لتلك التوجيهات وفي إطار التعاون بين جامعة قناة السويس (قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة) وإدارة تدريب أفراد المجتمع وبين مديرية الطب البيطرى (إدارة التدريب).
 
تم تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية التي تخدم الأطباء البيطريين بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، حيث تم تنفيذ 6 دورات تدريبية للأطباء البيطرين والعاملين بالمديرية. 
 
وتناولت الدورات طرق حفظ اللحوم وطرق تصنيعها؛ بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وتقديم منتجات آمنة.
 

الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

الطب البيطرى

دورة تدريبية



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