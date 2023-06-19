ضبط سيدة بمدينة الغردقة بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للحج

البحر الأحمر - عماد عرفة

ألقت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، على سيدة فى العقد الرابع من العمر، بعد أن حرر عدد من المواطنين محاضر ضدها واتهموها بالنصب عليهم بعدما جمعت منهم مبالغ مالية نظير تسفيرهم لآداء فريضة الحج ، واكتشفوا أن تأشيراتها وهمية .

تفاصيل الواقعة بدأت عندما ورد بلاغ للواء محى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، واللواء أشرف البيلى، مدير مباحث المديرية، يفيد تقدم عدد من المواطنين ببلاغات بقسم شرطة أول الغردقة يتهمون سيدة تدعى "ي ن" تبلغ من العمر 37 سنة بالنصب عليهم .

كما تبين أن السيدة قامت بالاستيلاء علي مبالغ مالية ما بين 100 إلى 200 ألف جنيه بحجة تسفيرهم إلى السعودية لآداء فريضة الحج، وتبين فيما بعد أنها رحلات وهمية، وقاموا بتحرير محضر ضدها حمل رقم 12888 لسنة 2023 .

وأكدوا من خلال المحضر الذى تم تحريره بقسم شرطة اول الغردقة أن بعدما وصلوا إلى مطار جدة اكتشفوا أن تلك التأشيرات وهمية أنهم وقعوا ضحية للنصب، وعادوا مرة أخرى إلى مصر.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى التحقيق معها فى النيابة العامة .