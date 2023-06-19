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مشاهد من مغادرة ضيوف الرحمن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.. صور

الإثنين، 19 يونيو 2023 04:04 م
مشاهد من مغادرة ضيوف الرحمن المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.. صور مغادرة الحجاج المدينة المنورة
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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محمود-عبد-الراضى
 
تكثّف الجهات الحكومية بالمدينة المنورة أعمالها الميدانية لتفويج الأعداد المتبقية من ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة عبر مراكز تفويج الحافلات، وميقات ذي الحليفة على مدار الساعة, وفق نظام التفويج الآلي بإشراف لجنة الحج والزيارة, وبمشاركة مختلف القطاعات المعنية.
 
 
مغادرة الحجاج لمكة
مغادرة الحجاج لمكة
 
ورصدت صور في محيط المسجد النبوي, مشاهد الحجاج وهم يتهيؤون لمغادرة أماكن سكنهم في الفنادق ودور السكن والصعود للحافلات في طريقهم إلى مكة المكرمة بعد أن أمضوا أياماً في مدينة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – التي تعدّ وجهة رئيسية لقوافل الحجيج خلال رحلتهم الإيمانية لأداء مناسك الحج, وسط خدمات متكاملة تقدمها الجهات واللجان الميدانية, لمتابعة أعمال تفويج الحجاج, وتقديم كل ما من شأنه تيسير انتقالهم إلى المشاعر المقدسة براحة واطمئنان.
 
مغادرة الحجاج
مغادرة الحجاج

 


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