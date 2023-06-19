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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 19 يونيو 2023 10:29 ص
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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 استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 18074 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3315 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 21835 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 7573 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 3585 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 5313 نقطة.

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