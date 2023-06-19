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"شؤون الحرمين" تستهدف نشر ألف ساعة بث رقمى توعوى بكل اللغات خلال الحج

الإثنين، 19 يونيو 2023 11:48 ص
"شؤون الحرمين" تستهدف نشر ألف ساعة بث رقمى توعوى بكل اللغات خلال الحج حجاج بيت الله الحرام- أرشيفية
المدينة المنورة - محمود عبد الراضى

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تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سلسلة من المحاضرات التوعوية والدروس العلمية بالتعاون مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، يشارك فيها العديد من أصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء، وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين بواقع 300 ساعة، على أن يتم بثها عبر منصة منارة الحرمين، حيث تهدف الرئاسة الوصول إلى أكثر من 1000 ساعة بث رقمي بعشر لغات عالمية.
 
 
وتقدم الرئاسة خدمات الترجمة والإرشاد المكاني وإجابة السائلين بـ 51 لغة عالمية، من خلال 49 نقطة موزعة في صحن المطاف، والرواق السعودي، وتوسعة الملك فهد بالمسجد الحرام، إضافةً لـ 23 نقطة لإجابة السائلين في المسجد النبوي.

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