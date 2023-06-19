سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك في الإسكندرية دون إصابات

الاسكندرية جاكلين منير

تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسكندرية، بلاغا ب سقوط أجزاء من عقار قديم ، حيث سقط جانب من عقار خال من السكان ولا يوجد أي إصابات، وذلك بالعقار رقم 4 بشارع الحنبلة متفرع من شارع البردي، التابع لحى الجمرك

و انتقلت الاجهزة التنفيذية لموقع العقار لاتخاذ اللازم

وقد شهدت منطقة فلمنج شرق الإسكندرية، إنهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق خالي من السكان دون إصابات بين المواطنين، وقرر حي شرق إخلاء 3 عقارات مجاورة لحين انتهاء تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحالة تلك العقارات.

وانتقل إلى موقع البلاغ قيادات الحى والأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية والتدخل السريع، وتمت المعاينة الأولية للعقار من قبل مسئولى الحى.

وتبين أن العقار مكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، بناء قديم ومهجور وخال من السكان منذ خمس سنوات ومالكه متواجد خارج الإسكندرية.

وأعلن حي شرق، أن العقار انهار بالكامل دون حدوث إصابات، حدثت تلفيات بسيارتين تصادف أسفل العقار المنهار، وأنه جار إخلاء 3 عقارات مجاورة مؤقتا من السكان دون المنقولات لحين عرضها على لجنة المنشأت الأيلة للسقوط، وبيان مدى سلامتها.