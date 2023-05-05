اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مايو 2023 07:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سقوط أجزاء من عقار قديم وسط الإسكندرية دون إصابات

الجمعة، 05 مايو 2023 07:42 م
سقوط أجزاء من عقار قديم وسط الإسكندرية دون إصابات سقوط العقار
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت غرفة عمليات حى وسط الإسكندرية، بلاغا بسقوط أجزاء من عقار قديم خالى من السكان، بمنطقة سوق السمك بمحطة مصر، وذلك دون إصابات، وانتقلت الأجهزة التنفيذية إلى موقع العقار، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، قد تلقت بلاغ من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بسقوط سقف غرفة من الدور الأول على سيدة مصابة بجوار مسجد الهدايا من شارع الباب الجديد، غربال، محرم بك بنطاق حي وسط.
 
وتوجه فريق الإغاثة بناء علي تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، وتم علي الفور تواصل مريم رفعت مسؤل الاغاثة بالمديرية مع الدكتوره نرمين سويدان مدير إدارة وسط الأجتماعية التي وجهت فريق الأغاثه بالإدارة بالتوجه المباشر الي موقع البلاغ للمعاينة والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من أرضى و 3 أدوار علوية وتبين سقوط سقف بمواطنه بحجرة بالدور الأول علوى الى الأسفل وإصابتها، وتم نقلها الى المستشفى الميري، وتم الإحالة لمهندس المنطقه لاتخاذ اللازم ، مع إقامة السكان بالعقار بشكل طبيعى.
 
 
 
 
 
 

 


الاسكندرية

التضامن الاجتماعى

احياء الاسكندرية

محافظة الاسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة