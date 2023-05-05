سقوط أجزاء من عقار قديم وسط الإسكندرية دون إصابات

وكانت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، قد تلقت بلاغ من غرفة عمليات المحافظة، يفيد بسقوط سقف غرفة من الدور الأول على سيدة مصابة بجوار مسجد الهدايا من شارع الباب الجديد، غربال، محرم بك بنطاق حي وسط.

وتوجه فريق الإغاثة بناء علي تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، وتم علي الفور تواصل مريم رفعت مسؤل الاغاثة بالمديرية مع الدكتوره نرمين سويدان مدير إدارة وسط الأجتماعية التي وجهت فريق الأغاثه بالإدارة بالتوجه المباشر الي موقع البلاغ للمعاينة والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من أرضى و 3 أدوار علوية وتبين سقوط سقف بمواطنه بحجرة بالدور الأول علوى الى الأسفل وإصابتها، وتم نقلها الى المستشفى الميري، وتم الإحالة لمهندس المنطقه لاتخاذ اللازم ، مع إقامة السكان بالعقار بشكل طبيعى.