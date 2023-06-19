"سايس" يتخلص من جاره بطعنة نافذة فى الدقهلية بسبب موتور مياه

الدقهلية شريف الديب

تخلص سايس من جاره بمنطقة المجزر الآلي بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بطعنة غائرة بسكين بسلم العقار، وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لخلاف حول ماتور مياه وانقطاع المياه عند فتحها على الآخر، وجرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهم المتورط في ارتكاب الواقعة بعد تسليمة نفسه.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة أول المنصورة يفيد بوصول"اسلام.ا"، 26 عامًا، جثة هامدة "ادعاء مشاجرة" ومصاب بطعن نافذ بالبطن.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة رئيس المباحث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني علية وجاره يدعى "مصطفى.م" ،32 عامًا، وذلك بعد خلاف دب بينهما بسبب ماتور مياه مشترك بين شقة المجني عليه والقاتل فاستل سكينًا وتخلص منه بسلم العقار.

وسلم المتهم نفسه إلى قسم شرطة أول المنصورة واعترف بارتكاب جريمتة وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وتشريح الجثمان.