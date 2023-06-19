زراعة الإسماعيلية تنظم يوما حقليا لمزارعي القطن فى جلبانة شرق قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت إدارة الارشاد الزراعي و مكافحة الآفات بالإسماعيلية ، يوم حقلي بقرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق، بناء علي تعليمات المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، والمهندس علي غنيم مدير عام الشئون الزراعية، بتكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لخطة مديرية الزراعة و بحضور المهندس سليمان البعلي مدير عام الارشاد الزراعي بالإسماعيلية ، والمهندس عبد الرحمن مراسي مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس نفادي محمد مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس محمد فؤاد مدير مكافحة الآفات بالقنطرة، ، والمهندس محمد عبد المقصود مدير الإرشاد والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة، والمهندس السيد عطية اخصائي المراكز الإرشادية.

وخلال الندوة تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن واستعراض صنف جيزة 94 العالي الإنتاجية ومبكر النضج وموفرة للمياه وتوعيتهم بضرورة المعاملات والممارسات الزراعية الصحيحة في تلك الفترة ومتابعة مكافحة الآفات واستمرار الفحص أولاً بأول للوصول إلى عائد اقتصادي مرتفع وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات المزارعين.

وأوضح المهندس البعلى، أنه تم زراعة محصول القطن فى جور وعلى خطوط بمعدل 11 خطا فى القصبتين والعزيق بعد اعداد الأرض جيدا للزراعة وتم شرح البرنامج التسميدي المتبعة للمزارعين واهمية عملية الخف والترفيع ومسافات الزراعة الصحيحة وانتظام عملية الري وتكون في الصباح الباكر أو عند الغروب وتجنب الري وقت الظهيرة.

وأشار المهندس عبد الرحمن المراسى إلي أهمية ومكافحة الافات والأولية ببدايل المبيدات وكذلك الحشائش ، وأهمية فحص الحقول واكتشاف الآفات الإصابات المرضية مبكرا، وإكتشاف أى إصابة بدودة ورق القطن والعلاج الفورى لها فى بؤر الإصابة بإضافة السولار لمياه الرى فى جميع الزراعات بما لايقل عن 20 لتر / فدان والتنبيه على الزراع بضرورة جمع الازهار المتساقطة وحرقها خارج الحقل.

وقال المهندس نفادى، إنه تم توفير التقاوي المعتمدة والمبيدات اللازمة باسعار مدعمة من وزارة الزراعة، وأشار إلى أنه تم تنفيذ كافة التوصيات الفنية من الحرث ثلاث مرات متعامدة والتشميس لمدة أسبوعين وإضافة السماد العضوى المتحلل بمعدل 10_20 مترا مكعبا وإضافة السوبر فوسفات بمعدل 22 وحدة والتخطيط بمعدل 11 خط في القصبتين والزراعة في جور بمسافة 25 الي 30 سم بين الجور، والصنف المنزرع جيزة 94، وإن لجان من قسم الارشاد الزراعي والمكافحة تواصل جهودها لحماية المحاصيل الزراعية من الافات الحشرية.

وقال المهندس محمد فؤاد، إنه منذ بدء موسم زراعات القطن كان قسم مكافحة الافات مستعد بخطة استباقية ، من خلال توفير جميع مستلزمات المكافحة المتكاملة من كبسولات الجاذبات الجنسية المختلفة ، والتأكد من استلام جميع المركبات المكافحة لآفة القطن ،و توفير مستلزمات الافة سواء من المصائد وبدائل المبيدات اللازمة للمكافحة طبقا للمساحه المنزرعة بالقطن، والمتابعة الدورية والتفتيش الفنى وتوفير آلات الرش بأنواعها والتأكيد على جهازيتها دوريا ، مؤكدا أن كل هذة الإجراءات التى تم اتباعها هدفها زيادة الإنتاجية.