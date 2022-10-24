تكثيف المرور على مصايد ذبابة الفاكهة والخوخ الفرمونية بالقنطرة شرق

قامت لجنة اليوم برئاسة المهندس محمود عبد القادر مدير عام مكافحة الآفات بالإسماعيلية، والمهندس محمد عبد المقصود رئيس قسم الإرشاد الزراعى، والمهندس محمد صقر أخصائى مكافحة الآفات، والمهندس سيد عطية أخصائى مكافحة الآفات بالإدارة الزراعية بالقنطرة شرق بالمرور وتفقد مصايد ذبابتى الفاكهة والخوخ.

وقال المهندس محمود عبد القادر إن الكثير من مزارع الفاكهة وخاصة المانجو تعانى كثيرا بسبب الذبابة بما لها تأثير على المحصول مما يسبب خسائر جسيمة للمزارع، وحيث إن المزارع العضوية غير مسموح لها بالمكافحة الكيميائية.

وأشار إلى أن أفضل الطرق لمكافحة ذبابة الفاكهة هى طريقة المكافحة بالمصائد والجاذب الغذائى والجنسى للمزارع العضوية والحيوية والفرمون الجنسى الجاذب للذكور لذبابة الفاكهة والخوخ، ويوجد نوعين منه أولهما جاذب جنسى لذكور ذبابة الفاكهة (تراى ميدلور) والأخر جاذب جنسى لذكور ذبابة الخوخ (ميثيل يوجينول) والمدى الذى يكون مؤثر فى مصيدة الجاذبات الجنسية يتراوح من 60م إلى 120م ويجب الحذر من استخدامها لأنها تجلب ذكور ذبابة الفاكهة والخوخ من خارج المزرعة ويفضل استخدام مصيدة واحدة أو اثنين منهما للفدان وتوضع على بعد 60 مترا من حد الجار.

وأكد على أن تطبيق نظام مكافحة ذبابة الفاكهة ليس أمرا عشوائيا بل له ضوابط تساعد على نجاحه، كما يوجد الجاذب الجنسى لذبابة الفاكهة والخوخ.

من ناحية أخرى قال المهندس محمد عبد المقصود رئيس قسم الارشاد الزراعى كما هو معروف عند مكافحة الآفات توجد عدة طرق ميكانيكية وكيماوية وعن المكافحة الميكانيكية لذبابة الفاكهة وتتميز الطرق الميكانيكية بسهولة إجرائها وقلة تكاليفها وعدم احتياجها إلى خبرة أو تقنية متقدمة، وعدم استخدام الكيماويات التى تؤثر على البيئة أو على الثمار، وهى تعتمد على: - جمع الثمار المصابة والمتساقطة ودفنها فى حفرة، بحيث لا يقل سمك التربة فوق تلك الثمار عن 40 - 50 سم، حيث يعيق ذلك خروج الذباب، وضع تلك الثمار فى أكياس أو شكائر من البلاستيك المصمت السميك وغلقها جيداً ووضعها على المشايات فى الشمس.

- تركيز زراعة أشجار الفاكهة من النوع الواحد فى البستان، وعدم زراعة أكثر من نوع من عوائل ذباب الفاكهة فى بستان واحد، أى اتباع طريقة الزراعة الموحدة ومنع زراعة البساتين المختلطة أو المتداخلة.

ويعد ذباب الفاكهة من أهم وأخطر الآفات الحشرية التى تصيب ثمار الكثير من أشجار الفاكهة، مثل: الموالح والجوافة والخوخ والمشمش والمانجو والكمثرى والتين وغيرها، ويعيش ذباب الفاكهة متنقلاً بين العوائل المختلفة طوال العام، حيث تصيب ثمار الموالح الصيفى فى الفترة من "مارس- مايو" تنتقل بعدها إلى الخوخ المبكر، ثم المشمش فالخوخ المتأخر ثم المانجو والجوافة والكمثرى، وبعدها تنتقل إلى الموالح الشتوى، وجميع أنواع وأصناف الموالح (الجريب فروت- البرتقال أبو صرة والبلدى والسكرى- اليوسفى- البرتقال الصيفى) تصاب بذباب الفاكهة عدا الليمون البلدى، وذلك لانتشار غدد زيتية كثيرة فى قشرة الليمون البلدى وغالبية أنواع الفاكهة الأخرى، هذا بخلاف العوائل الثانوية من محاصيل الخضر مثل بعض أنواع القرعيات.

ووجه الدكتور احمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، بضرورة الاهتمام بالبرنامج القومى لمكافحة ذبابة الفاكهة، وذلك للحد من انتشار هذه الآفات والوقوف على درجة الإصابة باستخدام المصايد الجنسية.

وشدد على تكثيف المرور على المصايد المركبة ببساتين الفاكهة بنواحى مراكز المحافظة خلال هذه الفترة.