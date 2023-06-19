وقال قوربانوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، إن الوحدات الأوكرانية شنت في الليلة الماضية هجوما مضادا، ولكن تم تدميرها بضربة مضادة من قبل وحدة هجومية من مشاة البحرية لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

وأضاف: "أن قرية نوفودونيتسكويه كانت تحت سيطرة القوات الأوكرانية خلال خمس ساعات، وقاتل 23 جنديا من وحدتنا ضد 103 من مشاة البحرية من اللواء الـ 37 لمدينة أوديسا وتم تدمير قواتهم خلال ثلاث ساعات".

وقال القائم بأعمال قائد الوحدة الهجومية "إن القوات الروسية دمرت عدة وحدات من مركبات "الناتو" المدرعة، تم تدمير دبابة فرنسية باستخدام صاروخ موجه مضاد للدبابات وتم إجلاء الطاقم على الفور وتركوا رفيقهم مصابا وساعده جنودنا واستسلم جندي من اللواء الـ 37 لأوديسا دون قتال".

وكان الجيش الروسي قد أعلن - في وقت سابق اليوم - تدمير ثلاث معاقل للقوات الأوكرانية باستخدام راجمات الصواريخ الثقيلة "سولتنسيبيوك"في دونيتسك.