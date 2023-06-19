روسيا: إنقاذ 68 شخصا فى البحر المتوسط بعد غرق سفينة تحمل علمى ألمانيا واليونان

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إنقاذ الفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" وسفينة "بيجما" الروسيتين 68 شخصا فى البحر الأبيض المتوسط، بعد غرق سفينة تحمل علمى ألمانيا واليونان.

وذكرت الدفاع الروسية- في بيان، اليوم الاثنين، أن الفرقاطة "الأدميرال جورشكوف" التابعة لأسطول بحر الشمال، والتي تقوم بمهام كجزء من التشكيل الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، وسفينة الشحن "بيجما" التي ترافقها، أنقذتا 68 شخصا من ركاب السفينة الأجنبية "أفالون" التي كانت في محنة في المياه الإقليمية لليونان.

وأضاف البيان: "أثناء إبحارها إلى ميناء طرطوس في الجزء الجنوبي من بحر إيجه، كانت الفرقاطة الأدميرال جورشكوف أول من تلقى إشارة استغاثة من أفالون، التي كانت تبحر تحت علمي ألمانيا واليونان"، لافتا إلى أن السفينتين الروسيتين غيرتا مسارهما وبدأتا على الفور الانتقال إلى منطقة الكارثة.

وأكدت الدفاع الروسية نجاح عملية الإنقاذ وإجلاء الأشخاص من السفينة التي فقدت مسارها وإنقاذهم على سفينة الشحن"بيجما"، حيث تلقوا المساعدة الطبية اللازمة ونقلوا إلى خليج جزيرة كاليمنوس ليتم نقلهم إلى قوارب خفر السواحل اليونانية.