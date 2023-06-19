رئيس دمياط الجديدة يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر "جنة"

دمياط معتز الشربينى

تفقد اليوم المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة الأعمال الجارية بمشروع الإسكان الفاخر "جنة" موقع 59 عمارة بالمجاورة 33 بالحى السادس للوقوف على نسب الإنجاز، حيث بلغت نسبة تنفيذ عمارات الإسكان (98٪) واعمال الطرق الداخلية (75٪) وأعمال الكهرباء (90٪) واعمال الاتصالات (85٪) وأعمال الزراعة (20٪) واستمرار لروح الفريق الواحد، وجار الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للبرامج الزمنية.

كما أكد على الإلتزام بجودة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات والتنسيق بين الشركات العاملة للحفاظ على معدلات التنفيذ بالمشروع.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية الجارية بالمدن الجديدة.